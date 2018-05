Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,24% para 5.572,92 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa terminou a quinta sessão de ganhos com uma subida de 0,17% no índice PSI20 (5.559,62 pontos), em linha com a tendência maioritária na Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito subiram, nove desceram e uma ficou inalterada. A Galp liderou os ganhos com uma subida de 1,82%.