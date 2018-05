Timor-Leste/Eleições

Um responsável eleitoral timorense garantiu hoje que está tudo a postos, da capital aos centros de votação no país e no estrangeiro, para garantir que as legislativas de sábado são livres, justas e transparentes.

"Todos os esforços feitos até agora e que continuaremos a fazer são para garantir isso. Há pequenas questões, mas não é obstáculo para nós", disse o diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.

"Podemos garantir que esta eleição vai ser ainda melhor do que a anterior, apesar do curto tempo de preparação. Os preparativos estão ao máximo e as instruções são de garantir imparcialidade e atendimento justo para garantir uma eleição livre, justa e transparente. Podemos garantir isso", afirmou.