Actualidade

A comissário europeu Carlos Moedas anunciou hoje no parlamento o lançamento do programa Horizonte Europa, dotado com 100 milhões de euros, dedicados às áreas de inovação e ciência.

"Na investigação e inovação vamos propor um novo programa - Horizonte Europa -, pela primeira vez, vamos ter um programa de ciência com 100 milhões de euros. Penso que não haja outro programa no mundo com esta dimensão", disse Carlos Moedas durante uma audição parlamentar na Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 2030".

No âmbito da definição do novo quadro comunitário plurianual a Comissão Europeia pretende lançar também um programa dedicado à transformação digital no valor de 12 milhões de euros.