Actualidade

A cantora peruana Susana Baca sobe ao palco da Antiga Igreja do Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 26, no primeiro concerto de um ciclo dedicado a vozes femininas.

O ciclo tem como nome M.ponto e pretende mostrar "vozes femininas que marcaram a cultura e que se distinguiram não só como voz, mas como embaixadoras das suas culturas e valores", explica o Convento São Francisco.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Coimbra, o ciclo terá três a quatro concertos por ano, sendo que, posteriormente, serão anunciados os nomes do restante programa de M.ponto.