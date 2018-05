Actualidade

O comissário europeu Carlos Moedas disse hoje no parlamento que a proposta do orçamento plurianual comunitário "pode melhorar" caso a Europa queira, alertando para a necessidade de Portugal estabelecer alianças com os outros Estados.

Os cortes na Política Agrícola Comum (PAC) e na Coesão "não são aquilo que nós queríamos. Isto só pode melhorar se os países quiserem e os países são a Europa. As alianças que Portugal pode ter são muito importantes, pois é uma situação que muitos países não querem, mas há outros que querem [valores inferiores] a estes. O resultado pode ser melhor, mas agora já não depende da Comissão", disse Carlos Moedas durante uma audição parlamentar na Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da "Estratégia Portugal 2030".

Para o responsável europeu com a tutela das pastas inovação, investigação e ciência, se a negociação "não chegar a bom porto" pode correr-se o risco da União Europeia "ter alguns programas que vão obrigar [os países] a viver com duodécimos", sublinhando a necessidade de "aproveitar o tempo para melhorar a proposta".