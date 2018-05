Actualidade

O PCP avisou hoje o Governo de que não são admissíveis mais adiamentos de negociações com os profissionais de Saúde e que "é urgente a inversão do rumo".

"O Governo não pode continuar a adiar a negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores. Cada dia que adia a concretização das justas reivindicações dos profissionais de saúde é mais um dia que contribui para a fragilização e diminuição da resposta pública", disse hoje no parlamento a deputada comunista Carla Cruz.

O plenário da Assembleia da República está hoje a debater, a pedido do PCP, as políticas de saúde, nomeadamente no que respeita às reivindicações dos profissionais e à carência de pessoal no Serviço Nacional de Saúde.