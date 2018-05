Actualidade

O número de visitantes às casas de Francisco e Jacinta Marto, canonizados pelo papa Francisco a 13 de maio de 2017 no Santuário de Fátima, em Aljustrel, duplicou em 2017.

"Em 2017, nós tivemos nas três casas [dos irmãos Francisco e Jacinta, da irmã Lúcia e Casa-Museu] 1,2 milhões de peregrinos a visitá-las, o dobro de 2016", afirmou à agência Lusa a porta-voz do santuário, Carmo Rodeia.

Segundo a também diretora do gabinete de comunicação social do Santuário de Fátima, em 2016 já tinha sido registado um número recorde em relação a outros anos, com 658 mil visitantes.