Operação Fizz

O Jornal de Angola escreve hoje, em editorial, que a Justiça portuguesa tomou uma "decisão sensata", ao transferir para Angola o processo judicial que envolve o ex-vice-Presidente da República, Manuel Vicente.

No editorial, o jornal detido pelo Estado angolano reage à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, de quinta-feira, que considerou que a aplicação da lei da amnistia em Angola aos factos imputados a Manuel Vicente, no processo Operação Fizz, "não põe em causa a boa administração da Justiça".

"As relações entre Estados desenvolvem-se com base no respeito mútuo e na confiança. Não há relação justa sem estes dois pilares da ética política. Portugal, reiteradamente, ignorou os pedidos de Angola de enviar o caso para ser julgado nas instituições nacionais, contrariando compromissos assumidos bilateralmente e em instituições como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)", recorda o editorial do Jornal de Angola.