Actualidade

O ex-ministro da Educação brasileiro Fernando Haddad, um dos homens mais próximos do ex-Presidente Lula da Silva e líder emergente do Partido dos Trabalhadores (PT), foi acusado de financiamento irregular da campanha eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral.

Haddad, que foi também prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, entre 2013 e 2016, foi acusado de usar a "caixa B" durante a campanha para as eleições municipais de 2012, de acordo com a acusação apresentada pelo procurador de justiça eleitoral, Luiz Henrique Dal Poz.

O Ministério Público estima o financiamento irregular em 2,6 milhões de reais (cerca de 616 mil euros) supostamente pagos pela construtora UTC Engenharia, implicada na rede de corrupção ligada à petrolífera estatal Petrobras.