A New Finerge, sociedade que comprou em 2015 à italiana Enel a sua carteira de parques eólicos em Portugal, notificou a Autoridade da Concorrência da aquisição de controlo exclusivo de mais cinco gestoras de parques eólicos, revela um aviso.

As cinco empresas compradas são a Empreendimentos Eólicos do Rego, Eolcinf - Produção de Energia Eólica, Parque Eólico do Vale de Abade, Biowatt - Recursos Energéticos e a Eolflor - Produção de Energia Eólica, todas empresas dedicadas à gestão de parques eólicos no território nacional.

Segundo o aviso, publicado no portal daquela autoridade, a notificação data de quinta-feira, tendo agora os interessados na operação 10 dias úteis para se pronunciarem sobre esta aquisição.