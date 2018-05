Actualidade

O ministro da Saúde considera que o pedido para a sua demissão feito hoje pelo PSD "não tem nenhum sentido" e considerou que o deputado social-democrata estava em pleno "exercício de campanha eleitoral".

Adalberto Campos Fernandes entende que a oposição tem "cavalgado num frenesim populista" e vê o pedido de demissão feito pelo PSD como exercício de campanha eleitoral, apesar de avisar que "o populismo tem limites".

O deputado social-democrata Ricardo Batista Leite pediu hoje a demissão do ministro da Saúde durante um debate no plenário parlamentar, perante o que considera ser "o descalabro" no setor da Saúde.