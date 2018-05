Actualidade

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Moçambique, Ari Aisen, elogiou hoje em Maputo as medidas que as autoridades do país implementaram para travar a crise económica, apontando a queda acentuada da inflação como um grande ganho.

Ari Aisen atribuiu nota positiva à postura do executivo moçambicano face à crise económica e financeira que assola o país desde 2016, quando falava na palestra sobre "Conjuntura económica em Moçambique - para além das estatísticas e políticas económicas", na Universidade Pedagógica.

"A conta externa do país melhorou, devido à queda das importações e retomada das exportações, o que foi reforçado pelo aumento dos preços e da produção do carvão, do alumínio e de outros produtos tradicionais de exportação de Moçambique", declarou Ari Aisen.