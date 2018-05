Actualidade

A Rede de Museus de Coimbra celebra o Dia Internacional dos Museus e a Noite dos Museus, a 18 e 19, com visitas guiadas, filmes, jogos e inaugurações de novas exposições, numa altura em que a rede admite quatro novos parceiros.

A celebração do Dia Internacional dos Museus em Coimbra, no dia 18, é marcada por uma visita guiada, durante o dia, aos quatro novos parceiros da Rede de Museus de Coimbra: Seminário Maior, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Fundação Inês de Castro (jardins históricos da Quinta das Lágrimas) e Casa Museu Elísio de Moura, anunciou hoje Pedro Casaleiro, do Museu da Ciência, instituição que preside à rede.

Durante o dia 18 e na noite de 19, as entradas e atividades vão ser, na sua maioria, de entrada livre, estando algumas iniciativas sujeitas a reserva prévia, referiu.