Actualidade

O principal partido da oposição na Guiné Equatorial anunciou hoje que irá apresentar um novo recurso, desta vez no Tribunal Constitucional, após a confirmação da sua ilegalização pelo Supremo Tribunal na segunda-feira.

"Vamos apresentar um outro recurso no Tribunal Constitucional, cuja lei orgânica prevê que, se uma sentença do Supremo Tribunal violar os direitos fundamentais", é possível recorrer, explicou à AFP Gabriel Nse Obiang Obono, líder do partido Cidadãos para a Inovação (CI).

O partido tem 90 dias para apresentar o recurso, segundo Fabian Nsue Nguema, um dos advogados do CI.