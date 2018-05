Actualidade

O livro "Infâncias aqui e além mar", de José Jorge Letria e José Santos, foi distinguido nos prémios anuais da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil (FNLIJ), revelou a organização.

Lançado no ano passado pela editora brasileira SESI-SP, "Infâncias aqui e além mar" põe em diálogo a poesia do autor português José Jorge Letria com a do brasileiro José Santos, compostas com ilustrações de Cátia Vidinhas (Portugal) e Eloar Guazzelli (Brasil).

O livro foi considerado por aquela fundação como o melhor em língua portuguesa do panorama editorial brasileiro de 2017.