Os enfermeiros vão assinalar o Dia Internacional dos Enfermeiros, no sábado, com o agendamento de greves, concentrações e plenários em vários hospitais do país em maio e junho, para exigir a contratação profissionais, anunciou hoje um sindicato.

O Dia Internacional dos Enfermeiros, "como o nome indica, devia ser um dia de celebração", mas os "enfermeiros portugueses infelizmente estão confrontados com um agravamento das suas condições de trabalho, fruto da inoperância do Ministério da Saúde e do Governo, e, portanto, a única forma possível de celebrar esta data é o agendamento de iniciativas de luta", disse à agência Lusa a dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) Guadalupe Simões.

As iniciativas passam por greves em várias instituições, que já estão agendadas, e por plenários que irão decorrer em outros estabelecimentos de saúde e que, eventualmente, irão resultar na decisão de avançar para a greve, adiantou Guadalupe Simões.