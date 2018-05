Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) está "tranquilamente" em "compasso de espera" pela "definição do Governo" para avaliar a entrada no Montepio, disse hoje o Provedor, Edmundo Martinho, destacando que a instituição mantém interesse no banco.

"Compasso de espera no sentido não da convicção sobre a importância deste projeto, mas sobre a forma que ele pode vir a assumir no futuro", disse o provedor, Edmundo Martinho, hoje, em Lisboa, durante a apresentação dos Relatórios e Contas da Santa Casa e do Departamento de Jogos.

O provedor destacou uma recente recomendação ao Governo, aprovada por unanimidade no parlamento, que defende a regulação do quadro de investimentos financeiros da SCML e destacou que está agora à espera que o executivo decida sobre a definição da política de investimentos da Santa Casa.