Um projeto de empreendedorismo social desenvolvido em 11 instituições do concelho da Chamusca permitiu a criação de 11 marcas, a partir dos saberes e habilidades da população mais idosa, que o município quer agora promover e alargar a desempregados.

O projeto "Nylons & Popelinas", que assumiu como lema "Aqui, nem os trapos são velhos", foi desenvolvido ao longo dos últimos meses nos lares, centros de dia, academias e universidades seniores do concelho, tendo cada uma das instituições recebido um voluntário com apetência para as áreas de design, comunicação e marketing, que identificou habilidades e saberes para a criação de produtos contemporâneos, patentes até domingo na Feira Social, uma das iniciativas da Semana da Ascensão.

Cláudia Moreira, vice-presidente da Câmara da Chamusca (distrito de Santarém), disse à Lusa que, depois de duas edições da Feira Social, com "trabalhos fantásticos" desenvolvidos em torno de um tema - chapéus de chuva, num ano, e rodas de bicicletas, no outro -, pensou-se em aproveitar as habilidades dos utentes para criar marcas que permitam às instituições, sempre tão carenciadas de recursos, obterem alguma rentabilidade, ao mesmo tempo que se tornam as pessoas mais felizes.