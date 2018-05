Actualidade

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), num parecer ao Governo, alerta para a "crescente vulgarização" de desvios de finalidade do tratamento de dados pessoais pela Autoridade Tributária.

Em causa está um projeto de decreto-lei sobre o Mecanismo de Alerta Precoce (MAP), que se baseia na informação reportada pelas empresas ao Fisco, através da Informação Empresarial Simplificada (IES), e enviada ao Banco de Portugal, e permite uma avaliação das empresas e alertas sobre dificuldades.

"Começa a detetar-se uma tendência para a utilização de dados pessoais que constam da base de dados da Autoridade Tributária (AT) para prosseguir fins de interesse público que não cabem nas atribuições desta", acusa a comissão no seu parecer ao diploma, publicado no seu portal e datado de terça-feira.