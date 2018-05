Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) duplicou os seus lucros em 2017, para 42,4 milhões de euros, muito por via da faturação recorde dos jogos sociais, acima dos três milhões de euros.

Na apresentação dos relatórios e contas da Santa Casa e do Departamento de Jogos, o provedor Edmundo Martinho anunciou ainda que a SCML terá disponível o Jogo Online até ao final deste mês e apostas hípicas no início do próximo ano.

Os jogos da Santa Casa tiveram em 2017 o melhor resultado de sempre, ultrapassando, pela primeira vez, o valor de três milhões de euros em vendas brutas, mais 9,1% em relação ao ano anterior.