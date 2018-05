Actualidade

A Mota-Engil aprovou hoje em assembleia-geral, no Porto, o alargamento do Conselho de Administração de 17 para 21 elementos, dando 'luz verde' ao regresso do ex-ministro socialista Jorge Coelho à vice-presidência da empresa.

Segundo um comunicado da Mota-Engil, na assembleia-geral estiveram presentes representantes de 79,25% do capital social da empresa, tendo todos os pontos sido aprovados por votações favoráveis superiores a 88% dos votos representativos.

Além da aprovação "por unanimidade" dos pontos relativos à apreciação do relatório e contas de 2017, os acionistas aprovaram a nomeação dos órgãos sociais da Mota-Engil para os próximos quatro anos (2018-2021).