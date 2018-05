Actualidade

O ministro do Ambiente afirmou hoje esperar que daqui a quatro anos o lince comece a ser introduzido na Reserva Natural da Serra da Malcata e explicou que para isso está a haver um investimento de meio milhão de euros.

"O lince estará de volta à Serra da Malcata, mas se o trouxermos agora para aqui e o introduzirmos não tem condições para aqui poder viver. Por isso, em conjunto com as câmaras de Penamacor e do Sabugal, desde há um ano que estamos a trabalhar com esse objetivo", afirmou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O governante, que falava à margem de uma sessão dedicada ao projeto de proteção e restauro de espécies e habitats prioritários na reserva natural da Serra da Malcata, adiantou que se trata de um trabalho moroso, porque é preciso preparar os terrenos e controlar a febre hemorrágica dos coelhos.