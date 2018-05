Mundial2018

O defesa-direito brasileiro Dani Alves está fora do Mundial2018 devido à lesão que sofreu no joelho na final da Taça de França, anunciou hoje a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Todas as hipóteses de recuperação estão esgotadas, não será possível convocar Dani Alves para o Mundial", informou a CBF através de um comunicado.

O lateral-direito do Paris Saint-Germain lesionou-se na terça-feira, na final da Taça de França na qual os parisienses venceram o Les Herbiers, da III Divisão, por 2-0, e já foi observado pelo médico da seleção 'canarinha, Rodrigo Lasmar, o qual se encontra na Europa e pôde confirmar a extensão da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e a impossibilidade de o jogador recuperar a tempo de estar presente na prova.