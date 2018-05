Actualidade

O presidente da Câmara de Caminha anunciou hoje à Lusa a aprovação de uma candidatura a fundos comunitários, de 500 mil euros, para a construção de uma via de circulação para peões e bicicletas na marginal do concelho.

"Ainda não há prazo para avançar com a obra, mas a candidatura apresentada foi aprovada há uma semana, no valor de cerca de 500 mil euros", afirmou Miguel Alves.

O autarca socialista, contactado pela agência Lusa a propósito da inauguração do Cais dos Pescadores, explicou que aquela ecovia, prevista para a marginal e frente ribeirinha, "criará uma via de circulação para peões e bicicletas, articulada com os parques existentes nos topos da área de intervenção e ainda com áreas que possam constituir-se como interfaces de transportes".