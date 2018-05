Actualidade

O coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, Fernando Gonçalves, apresentou hoje a demissão, dois dias depois de a maioria dos trabalhadores da fábrica de Palmela terem votado, em referendo, contra a destituição da CT.

Em comunicado, a CT da Autoeuropa sublinha que "após análise mais profunda e detalhada" dos resultados do referendo de quarta-feira "continua a existir um sentimento de contestação" para com a CT "com principal foco na pessoa do seu coordenador Fernando Gonçalves".

"Por este motivo o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa decidiu apresentar hoje a sua demissão da CT por considerar que o projeto a desenvolver pela equipa não pode ser posto em causa", lê-se no documento assinado pelos membros da CT.