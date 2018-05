Actualidade

Pedro Figueiredo, João Carlota e José-Filipe Lima, que integram o grupo dos classificados no nono lugar, são os portugueses mais bem classificados no final do segundo dia do Open de Portugal em golfe.

Com sete portugueses a passarem o ´cut´ da prova, que está a decorrer em Portimão, no Algarve, João Carlota, Pedro Figueiredo e José-Filipe Lima destacaram-se, ao totalizarem 142 pancadas, duas abaixo do ´Par´.

O amador Vítor Lopes, que no primeiro dia de prova integrava o grupo dos classificados no segundo lugar, caiu hoje 18 posições para terminar no grupo dos classificados em 20.°, onde também está Tiago Cruz, ambos com 143 pancadas.