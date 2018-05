OPA/EDP

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que não tem "nenhuma reserva a opor" a que o grupo chinês China Three Gorges realize uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP.

"O mercado decidirá. A China Three Gorges é há muitos anos acionista de referência da EDP e não temos nenhuma reserva a opor. As coisas têm corrido bem", disse António Costa, que falava aos jornalistas aquando da votação nas eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS, na Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL).

O primeiro-ministro defendeu que os "investidores chineses têm sido bons investidores em Portugal", destacando os casos da EDP, REN e outros setores de investimento.