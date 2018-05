OPA/EDP

A China Three Gorges disse hoje que só lançará a OPA sobre a EDP se o Governo de Portugal não se opuser à operação, segundo o anúncio preliminar da operação divulgado ao mercado.

No anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição (OPA) divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo chinês sujeita a concretização do lançamento da operação a várias aprovações, como das autoridades de concorrência (Autoridade de Concorrência e Comissão Europeia), mas também à "confirmação por parte do Governo de Portugal de que não irá opor-se à oferta tal como delineada no presente anúncio preliminar".

Assim, e "por consequência", se o executivo não se opor "ao lançamento da potencial oferta pública obrigatória de aquisição sobre as ações representativas do capital social da sociedade espanhola EDP Renováveis", referem.