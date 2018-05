OPA/EDP

A China Three Gorges, que hoje anunciou a decisão de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP, pretende que a elétrica se mantenha com identidade portuguesa, com sede e cotada em Portugal, segundo o anúncio da operação.

A China Three Gorges anunciou hoje a decisão de lançar uma oferta pública geral e voluntária, em dinheiro, sobre a totalidade do capital social da EDP - Energias de Portugal, SA ("EDP"), excluindo as ações atualmente detém.

No anúncio preliminar da OPA, divulgado através da CMVM, a China Three Gorges diz que "pretende ainda assegurar que a Sociedade Visada [EDP] se mantenha como um ativo estratégico importante, com identidade portuguesa, cotada no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon e sedeada em Portugal, preservando um elevado nível de autonomia e os mais altos padrões de 'corporate governance'".