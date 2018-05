OPA/EDP

A OPA da China Three Gorges sobre a EDP representa uma "proposta económica atraente para os acionistas" da empresa e a "perspetiva de um futuro próspero", afirmou hoje o presidente do Conselho de Administração da China Three Gorges Corporation.

A China Three Gorges anunciou hoje a decisão de lançar uma oferta pública geral e voluntária, em dinheiro, sobre a totalidade do capital social da EDP - Energias de Portugal, oferecendo 3,26 euros por cada ação, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado.

No comunicado que dá conta do anúncio da Oferta Pública de Aquisição (OPA), o 'chairman' da China Three Gorges Corporation, a empresa-mãe da China Three Gorges, Lu Chun, afirma que "a oferta representa uma proposta económica atraente para os acionistas da EDP e a perspetiva de um futuro próspero para todos os 'stakeholders' [partes envolvidas]".