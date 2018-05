Actualidade

A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, reconhecida unilateralmente pelo Presidente norte-americano como capital de Israel, é inaugurada segunda-feira, dia do 70º aniversário do Estado judaico, e contará com uma mensagem de Donald Trump transmitida por vídeo.

De acordo com um alto responsável norte-americano, em declarações aos jornalistas, o presidente dos Estados Unidos irá dirigir-se aos convidados através de uma mensagem de vídeo, desconhecendo-se se será previamente gravada ou em direto.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada instalada até agora em Telavive foram anunciados por Donald Trump a 06 de dezembro, em consonância com a sua promessa eleitoral, mas em rutura com décadas de consenso internacional.