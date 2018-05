Timor-Leste/Eleições

Os líderes dos dois partidos do Governo em Timor-Leste, Fretilin e PD, reafirmaram hoje, numa conferência de imprensa conjunta, que "o compromisso" entre as duas forças políticas se mantém "mais forte", apesar de terem ido hoje a votos separadamente.

"Estamos aqui para mostrar que o compromisso entre os dois partidos se mantém. Mesmo que tenhamos ido para as eleições individualmente não como coligação, existe um compromisso que é mais forte do que teria sido feito por escrito", disse hoje Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

Mariano Sabino, presidente do Partido Democrático (PD), disse que durante a campanha os dois partidos apresentaram programas "quase similares", tendo como base o programa do Governo que apresentaram em conjunto no Parlamento.