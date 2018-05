Actualidade

O recenseamento automático, o ensino do português como língua materna e a autonomia do Conselho das Comunidades Portuguesas são os principais temas em debate a partir de segunda-feira no encontro anual dos representantes dos emigrantes, em Lisboa.

O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CP-CCP) reúne-se entre segunda e quarta-feira, na Assembleia da República, em Lisboa.

O presidente de CP-CCP, Flávio Martins, disse à Lusa que no encontro serão tratados, entre outros assuntos, a questão da "participação cívica das comunidades no estrangeiro, agora que se discute o recenseamento automático e novas formas de votação".