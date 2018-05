Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje, entre as quais dois alegados terroristas, em confrontos e atentados em várias províncias do Iraque, coincidindo com a realização das eleições legislativas no país.

O porta-voz da polícia da província de Diyala (este), o coronel Galib Atia, disse à agência Efe que vários agentes abortaram um ataque contra um centro eleitoral numa zona perto de Yarf al Malh, no noroeste de Diyala.

Os polícias mataram dois terroristas do grupo Estado Islâmico (EI), que levavam atados ao corpo cintos com explosivos, afirmou Atia.