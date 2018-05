Incêndios

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o esforço maior tem de ser cada vez mais centrado na prevenção do que no combate aos incêndios, considerando que o combate é o guarda-redes já no momento do penalti.

António Costa passou esta manhã pelas aldeias de Curros, em Boticas, e de Medeiros, Montalegre, para assistir a ações de limpeza de floresta, de criação de faixas de gestão de combustível e de fogo controlado.

"O esforço maior tem que ser cada vez mais centrado na prevenção do que combate, o combate é mesmo o guarda-redes já no momento do penalti", afirmou o primeiro-ministro.