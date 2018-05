Actualidade

Cerca de 37 mil peregrinos a pé já chegaram ou ainda caminham em direção a Fátima para participar na peregrinação internacional de 12 e 13 de maio, que hoje começa, um "número que supera as expectativas", foi hoje anunciado.

Segundo a diretora do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, os números são do Movimento da Mensagem de Fátima, entidade que coordena a assistência aos peregrinos a pé.

"O número é um pouco superior àquilo que foi a perceção durante a última semana", adiantou Carmo Rodeia.