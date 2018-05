Actualidade

O vice-presidente do CDS-PP Nuno Melo garantiu hoje que o partido não vai pedir ao primeiro-ministro, António Costa, para continuar no cargo se o Governo cair num cenário de chumbo do Orçamento para 2019.

"Seguramente que no CDS não pediremos que continue a ser primeiro-ministro, até porque falamos de um Governo que falha quase tudo naquilo que depende de si", afirmou o também eurodeputado.

O líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, admitiu, numa entrevista publicada hoje no Diário de Notícias (DN), que sem Orçamento para 2019 a queda do Governo "é inevitável", um cenário que recusa.