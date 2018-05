Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse hoje que pretende terminar a temporada "da melhor forma", com um resultado positivo diante do Sporting, no domingo, na partida da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

"Queremos um jogo positivo. Queremos, ao máximo, procurar dar novamente uma alegria aos nossos adeptos e queremos sair com a sensação de que tudo fizemos para que o resultado e a época termine da melhor forma", salientou, destacando o resultado e a imagem finais da equipa, na conferência de imprensa de antevisão.

O Sporting vem à Madeira tentar garantir o segundo lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que está a disputar com o rival Benfica, algo que passa ao lado das preocupações de Daniel Ramos.