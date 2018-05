Timor-Leste/Eleições

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) lidera a contagem dos votos nas legislativas antecipadas de hoje em Timor-Leste, com 49,32%, à frente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 33,13%, quando estão contados 24,97% dos votos.

Segundo dados oficiais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), o Partido Democrático (PD) é o terceiro mais votado com 8,17% e a Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD) o quarto, com 6,26%.

Os dados parciais são os únicos oficiais divulgados até às 23:00 locais (15:00 em Lisboa), oito horas depois do fecho das urnas em Timor-Leste e quando acabam de encerrar as urnas em Lisboa e no Porto.