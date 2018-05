Actualidade

o PSD só está disponível para acordos globais no parlamento para concretizar reformas que exigem maiorias alargadas, disse hoje o presidente do partido, Rui Rio.

"Estamos disponíveis para acordos globais democráticos com representação parlamentar, mas apenas e só para concretizar as reformas que exigem, pela sua natureza de continuidade e estabilidade governativa ou por imperativo constitucional, maiorias alargadas", disse Rui Rio, na cerimónia comemorativa dos 44 anos do PSD, hoje, em Beja.