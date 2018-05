Timor-Leste/Eleições

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) lidera a contagem dos votos nas legislativas de hoje em Timor-Leste, com 48,2%, à frente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 36,16% quando estão contados um terço dos votos.

Segundo dados oficiais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), o Partido Democrático (PD) é o terceiro mais votado com 8,39% e a Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD) o quarto, com 6,62%.

Apenas estes quatro partidos estão, para já, acima da barreira de 4% dos votos necessários para conseguir eleger deputados.