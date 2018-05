Actualidade

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, que se disputa no domingo em Montmeló.

O campeão do mundo em título e líder da classificação de pilotos conquistou a sua segunda 'pole' da temporada, depois da prova de abertura, na Austrália, e ainda estabeleceu um recorde do circuito de Barcelona-Catalunha, ao rodar em 1.16,173 minutos na qualificação.

Hamilton vai largar ao lado do finlandês Valtteri Bottas, seu colega de equipa, que foi apenas quatro centésimos de segundo mais lento e permitiu à Mercedes assenhorar-se da primeira linha, o que não sucedia desde o GP de Abu Dhabi de 2017.