Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 12 mai (Lusa) - O treinador do Sporting insistiu hoje na importância de assegurar o segundo lugar na I Liga de futebol com uma vitória diante do Marítimo, na 34.ª jornada, e garantir assim a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. (CORRIGE A ELIMINATÓRIA DE ACESSO À LIGA DOS CAMPEÕES: É A TERCEIRA PRÉ-ELIMINATÓRIA E NÃO O PLAY-OFF).

Na antevisão ao desafio diante dos madeirenses, pouco se falou da deslocação à Madeira, com os temas a debruçarem-se no objetivo 'Champions' e na final da Taça de Portugal no Estádio de Jamor, frente do Desportivo das Aves, dentro de uma semana.

"O Sporting tem a responsabilidade de vencer e conseguir o segundo lugar que dá acesso à 'Champions' e que é muito importante do ponto de vista financeiro", começou por referir Jorge Jesus, em conferência de imprensa.