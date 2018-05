Actualidade

O tenista português Pedro Sousa, quarto cabeça de série, apurou-se hoje para a final do 'challenger' de Braga, ao beneficiar da desistência do também luso Gastão Elias, principal favorito do torneio.

Na final, o jogador português, 144.º do 'ranking' ATP, vai defrontar o norueguês Casper Ruud, oitavo pré-designado e que hoje derrotou o segundo favorito, o australiano Alex de Minaur.

Frente a Elias, 112.º jogador da hierarquia, Sousa ainda disputou o primeiro parcial, que venceu por 6-0, tendo o seu oponente abandonado de seguida a prova bracarense.