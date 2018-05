Actualidade

O português Filipe Lima assumiu hoje a liderança do Open de Portugal, prova do 'challenge tour' de golfe, que decorre em Portimão, depois de ter concluído a terceira volta com um agregado de 211 pancadas.

Lima, que hoje marcou 69 pancadas, segue empatado na frente com o galês Stuart Manley e com apenas uma pancada de vantagem sobre um grupo de sete jogadores, no qual se inclui Pedro Figueiredo.

O amador Vítor Lopes subiu sete posições e segue no grupo dos classificados no 13.º lugar, com um agregado de 214 pancadas, menos uma do que Tiago Cruz e João Carlota, que segue no grupo dos 19.ºs classificados.