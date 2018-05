Actualidade

O FC Porto, já com o título de campeão assegurado, encerrou hoje a sua campanha na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol com uma vitória por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães.

Em jogo da 34.ª e última jornada, sem influência na classificação, os 'dragões' venceram no Estádio D. Afonso Henriques com um golo do defesa central espanhol Iván Marcano, aos 69 minutos, e concluíram o campeonato com 88 pontos, igualando o recorde fixado pelo Benfica na época 2015/16.

O FC Porto, que sucede no historial de campeões ao Benfica, vencedor nas quatro épocas anteriores, tem mais 10 pontos do que os 'encarnados' e o Sporting, que no domingo disputam o segundo lugar, na receção ao Moreirense e na visita ao Marítimo, respetivamente.