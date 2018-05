Actualidade

A avioneta que se despenhou e causou a morte a três pessoas em Tarragona, Espanha, e partiu de Cascais, tem matrícula alemã e os passageiros nomes estrangeiros, disse à Lusa fonte do gabinete de investigação de acidentes aeronáuticos.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) afirmou à Lusa que o avião tem matrícula alemã e os nomes dos passageiros são estrangeiros, mas desconhece as suas nacionalidades.

Nem no aeródromo de Tires, em Cascais, nem os bombeiros de Tarragona, em Espanha, confirmaram as nacionalidades das vítimas, que seguiam num monomotor Mooney M20, de quatro lugares.