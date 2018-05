Actualidade

O Boavista terminou hoje a I Liga portuguesa de futebol com um triunfo em casa sobre o Belenenses, por 1-0, em jogo da 34.ª jornada, decidida com um golo de Kuca.

No estádio do Bessa, no Porto, o avançado 'axadrezado' marcou o golo da vitória aos 19 minutos, num jogo em que Bruno Pereirinha viu o segundo cartão amarelo antes do intervalo (42) e deixou o Belenenses reduzido a 10 unidades.

O Boavista ascendeu ao sétimo lugar, com 45 pontos, embora possa ser ultrapassado pelo Marítimo (43), que recebe o Sporting no domingo, enquanto o Belenenses mantém o 11.º lugar, com 37, podendo perder a posição para o Portimonense (35), que recebe o Paços de Ferreira.