PS/Congresso

António Costa foi hoje eleito secretário-geral socialista, com cerca de 96% dos votos, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS.

Daniel Adrião, o dirigente socialista que pela segunda vez se apresentou na corrida, obteve cerca de 4% dos votos nestas eleições diretas, ainda segundo os dados provisórios, quando estavam apuradas 86% dos votos, disse à Lusa Manuel Lage, presidente da COC.

Nestas eleições, que começaram na sexta-feira e terminaram hoje, eram também escolhidos os 1.851 delegados ao Congresso Nacional do PS da Batalha, distrito de Leiria, que se realiza de 25 a 27 de maio.