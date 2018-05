Eurovisão

Milhares de portugueses e estrangeiros festejam esta noite, no Eurovision Village, a vitória de Israel no Festival Eurovisão da Canção, que já era a favorita para aqueles que se deslocaram ao Terreiro do Paço, em Lisboa.

Eram várias as cores que pintavam o espaço, localizado junto ao rio e que serviu de "aldeia" aos entusiastas da Eurovisão, mas o azul e branco de Israel eram das mais repetidas.

Com bandeiras, varinhas de luz, passando por bandoletes iluminadas e pinturas faciais, os fãs de Netta, a israelita que interpretou a música "Toy", marcaram presença, e em peso, em Lisboa.